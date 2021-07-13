Казанские сотрудники МЧС спасли подростка, который застрял ногой в ливневке

Казань, 13 июля. Житель Казани угодил в решетку ливневой канализации ногой, и она застряла между прутьев. Прибывшим спасателям удалось освободить юношу.

Сообщение об этом происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Оператору рассказали, что на Нижнезареченской дамбе напротив дома №1 у юноши нога застряла в решетке ливневой канализации. При этом подросток не может освободиться самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №2 разжали решетку с помощью шанцевого инструмента. Таким образом, им удалось освободить молодого человека. От помощи медиков он отказался.

Томские пожарные ранее вытащили из горящего дома семимесячного младенца и его мать. Их осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.