Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Татарстане

Казань, 12 июля. Жителей Татарстана предупредили о серьезном ухудшении погоды в ближайшие несколько часов.

На территории Республики Татарстан в ближайшее время начнутся сильные дожди с грозами. Они будут сопровождаться ветром, порывы которого местами будут достигать 24 м/с, добавили в пресс-службе ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

«Ночью и днем 13 июля — местами грозы, сильный дождь, град, усиления ветра 15 – 20 м/с, в период с 13 до 22 часов шквал до 24 м/с», — сказано в сообщении.