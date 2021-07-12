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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Татарстане

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:49
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Татарстане
vk.com  /  Юрий Лисовский

Казань, 12 июля. Жителей Татарстана предупредили о серьезном ухудшении погоды в ближайшие несколько часов.

На территории Республики Татарстан в ближайшее время начнутся сильные дожди с грозами. Они будут сопровождаться ветром, порывы которого местами будут достигать 24 м/с, добавили в пресс-службе ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

«Ночью и днем 13 июля — местами грозы, сильный дождь, град, усиления ветра 1520 м/с, в период с 13 до 22 часов шквал до 24 м/с», — сказано в сообщении.

В середине этой недели небольшое ухудшение погоды ожидает также и жителей Москвы. По данным синоптиков, уже со среды в городе начнутся локальные дожди с грозами, а температура воздуха будет колебаться в пределах 2732 градусов тепла.

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