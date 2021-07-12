Прокуратура Казани проводит проверку в аквапарке после отравления детей хлоркой

Казань, 12 июля. Прокурорская проверка организована по факту отравления пятерых детей хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».

Пострадавшие доставлены в детскую районную клиническую больницу. Один ребенок находится в реанимации, остальные — в приемном покое в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил сайт 360tv.ru. По предварительным данным, дети отравились хлоркой.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении развлекательного заведения.

Следователи Екатеринбурга организовали проверку после отравления детей в сауне. Десятилетних мальчика и девочку госпитализировали с признаками отравления хлором.