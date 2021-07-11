Спасатели помогли застрявшей под забором жительнице Буинска

Казань, 11 июля. Женщина в Татарстане застряла при попытке пролезть под воротами. Очевидцы вызвали спасателей.

Инцидент произошел в частном секторе на улице Вахитова. Очевидцы обнаружили лежащую на земле 50-летнюю женщину, голова которой оказалась зажата калиткой, а тело находилось за воротами.

Спасатели незамедлительно прибыли по вызову и освободили пострадавшую. Медики скорой помощи забрали женщину в больницу. Как жительница Буинска оказалась в таком положении — неизвестно.

Сотрудники ГИБДД в Кемерове помогли спасти жизнь пожилому мужчине, сообщал A42.RU. У пострадавшего случился сердечный приступ. Инспекторы сразу решили сопроводить его до больницы.