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ФАН выяснил подробности экстренной посадки самолета из-за пассажира в Казани

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:57
Происшествия
ФАН выяснил подробности экстренной посадки самолета из-за пассажира в Казани
wikipedia.org  /  Clever Life/CC BY-SA 4.0

Казань, 8 июля. Самолет А-321 вернулся из самарской зоны в аэропорт Казани. Женщине внезапно стало плохо на борту. Источник ФАН рассказал подробности происшествия.

По словам собеседника агентства, незапланированная посадка самолета произошла в 04:49 по московскому времени. Самолет сел в штатном режиме. Медики поставили гражданке диагноз транзиторная ишемическая атака. Она госпитализирована в городскую клиническую больницу Казани.

Спустя полтора часа борт вылетел в Анталью. Также известно, что судно принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

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