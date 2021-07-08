ФАН выяснил подробности экстренной посадки самолета из-за пассажира в Казани

Казань, 8 июля. Самолет А-321 вернулся из самарской зоны в аэропорт Казани. Женщине внезапно стало плохо на борту. Источник ФАН рассказал подробности происшествия.

По словам собеседника агентства, незапланированная посадка самолета произошла в 04:49 по московскому времени. Самолет сел в штатном режиме. Медики поставили гражданке диагноз транзиторная ишемическая атака. Она госпитализирована в городскую клиническую больницу Казани.

Спустя полтора часа борт вылетел в Анталью. Также известно, что судно принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».