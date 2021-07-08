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Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:16
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира
pixabay.com  /  bilaleldaou

Казань, 8 июля. Самолет, совершавший рейс Казань — Анталья, экстренно вернулся в аэропорт. У женщины случился приступ во время полета, она потеряла сознание.

Посадка прошла в штатном режиме. Гражданку экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу. После этого самолет снова взлетел в небо по запланированному маршруту. О диагнозе пассажирки никаких данных нет.

Ранее вынужденную посадку совершил пилот самолета, направлявшегося из Новокузнецка в Москву. У 66-летнего мужчины случился инфаркт во время полета.

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