Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира

Казань, 8 июля. Самолет, совершавший рейс Казань — Анталья, экстренно вернулся в аэропорт. У женщины случился приступ во время полета, она потеряла сознание.

Посадка прошла в штатном режиме. Гражданку экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу. После этого самолет снова взлетел в небо по запланированному маршруту. О диагнозе пассажирки никаких данных нет.

Ранее вынужденную посадку совершил пилот самолета, направлявшегося из Новокузнецка в Москву. У 66-летнего мужчины случился инфаркт во время полета.