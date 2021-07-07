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Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в казанской гимназии

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:48
Происшествия
Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в казанской гимназии
Федеральное агентство новостей  /  Камиль Джабраилов

Казань, 7 июля. В деле о расстреле людей в казанской школе появились еще два фигуранта. Суд избрал сотрудникам двух компаний меры пресечения.

Руководитель компании, отвечавший за систему безопасности в гимназии, будет находиться под домашним арестом. Инспектору другой компании, занимающейся монтажом, ремонтом и обслуживанием сигнализации, суд избрал запрет на совершение определенных действий.

В мае вооруженный дробовиком юноша пришел в гимназию и открыл огонь по детям и преподавателям. На счету злоумышленника девять погибших.

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дети суд стрельба школа
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