Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в казанской гимназии

Казань, 7 июля. В деле о расстреле людей в казанской школе появились еще два фигуранта. Суд избрал сотрудникам двух компаний меры пресечения.

Руководитель компании, отвечавший за систему безопасности в гимназии, будет находиться под домашним арестом. Инспектору другой компании, занимающейся монтажом, ремонтом и обслуживанием сигнализации, суд избрал запрет на совершение определенных действий.

В мае вооруженный дробовиком юноша пришел в гимназию и открыл огонь по детям и преподавателям. На счету злоумышленника девять погибших.