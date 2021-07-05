Казанец изнасиловал бывшую жену и задушил ее электрическим проводом

Казань, 5 июля. В совершении сразу пяти преступлений обвиняется 39-летний житель Республики Татарстан. Мужчина угрожал убийством бывшей жене, незаконно проник в ее квартиру, применил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера, убил, а после — похитил драгоценности и скрылся.

По данным следствия, на протяжении осени-зимы 2020 года обвиняемый преследовал экс-супругу, угрожая ей убийством. Причиной асоциального поведения казанца являлось желание вернуть жену. 23 декабря мужчина подкараулил пострадавшую и ворвался к ней домой.

«Здесь он избил ее, изнасиловал, а затем задушил электрическими проводами. После этого злоумышленник пытался инсценировать самоубийство потерпевшей. Похитив из дома ювелирные украшения, телефон и денежные средства, он скрылся», — уточнили в региональном СК.

По горячим следам мужчина был задержан правоохранителями. Причастность к совершению преступления злоумышленник признал частично. Дело передано в суд.

Ранее ФАН сообщал, что осужденный за изнасилование врача экс-министр здравоохранения Пензенской области вышел на свободу по УДО. Суд удовлетворил ходатайство заключенного в связи с отсутствием взысканий и хорошим поведением.