В Татарстане за подделку сертификатов о вакцинации задержана директор медколледжа

Набережные Челны, 5 июля. Руководитель медицинского колледжа Набережных Челнов Светлана Вахитова задержана по подозрению в получении крупных взяток. Также правоохранители арестовали и дочь директрисы, причастную к незаконной деятельности матери.

Как стало известно ФАН, родственницы за деньги зачисляли студентов на обучение в колледже, а также выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. После задержания в домах директора учебного учреждения и ее дочери, начальника отдела дополнительного образования, провели обыски, в ходе которых были изъяты расписки о передаче денег на общую сумму 18 миллионов рублей.

В настоящее время задержанные находятся во временном изоляторе. Исполняющей обязанности директора колледжа назначена Наиля Нурмухаметова.

Ранее ФАН писал о чудесном спасении 19-летней жительницы Казани местными врачами. Благодаря своевременному обнаружению карциноидной опухоли в легком девушки новообразование удалили, полностью исключив шанс развития рака.