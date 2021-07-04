Заслуженный врач России Рафкат Тазиев скончался в Татарстане

Набережные Челны, 4 июля. На 79-м году жизни в Татарстане скончался заслуженный врач Российской Федерации Рафкат Тазиев. Об уходе известнейшего в стране онколога сообщила пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

За время жизни Рафкат Мингазович внес огромный вклад в изучение хирургии, написал более 120 научных работ, посвященных онкологическим заболеваниям. Плодотворный труд специалиста из года в год высоко оценивался врачебным сообществом, о чем говорит немалый список присвоенных ему почетных званий: «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», «Почетный гражданин города Менделеевска», «Врач года» и, наконец, «Заслуженный врач Российской Федерации»,

В последние годы жизни Рафкат Тазиев работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов. О причинах смерти профессора и дате прощания с ним не сообщается.

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