Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 22:18
22:17
Шоу-бизнес
Бузова вызвала критику пользователей Сети фотографией в стиле ню
22:16
Происшествия
Экстренные службы устраняют последствия шторма в Сочи
22:07
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
22:05
Общество
Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала
22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
22:01
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
22:00
Общество
ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету
21:55
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
21:52
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
Все новости

Заслуженный врач России Рафкат Тазиев скончался в Татарстане
Общество
Заслуженный врач России Рафкат Тазиев скончался в Татарстане
bsmp.tatarstan.ru  /  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»

Набережные Челны, 4 июля. На 79-м году жизни в Татарстане скончался заслуженный врач Российской Федерации Рафкат Тазиев. Об уходе известнейшего в стране онколога сообщила пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

За время жизни Рафкат Мингазович внес огромный вклад в изучение хирургии, написал более 120 научных работ, посвященных онкологическим заболеваниям. Плодотворный труд специалиста из года в год высоко оценивался врачебным сообществом, о чем говорит немалый список присвоенных ему почетных званий: «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», «Почетный гражданин города Менделеевска», «Врач года» и, наконец, «Заслуженный врач Российской Федерации»,

В последние годы жизни Рафкат Тазиев работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов. О причинах смерти профессора и дате прощания с ним не сообщается. 

Ранее ФАН писал о чудесном спасении 19-летней жительницы Казани местными врачами. Благодаря своевременному обнаружению карциноидной опухоли в легком девушки новообразование удалили, полностью исключив шанс развития рака.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Заслуженный врач России Рафкат Тазиев скончался в Татарстане
россия татарстан заслуженный врач рф республика татарстан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru