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Молодому рабочему оторвало руку на стройплощадке под Казанью
Происшествия
Молодому рабочему оторвало руку на стройплощадке под Казанью
pixabay.com  /  Michael Kauer

Арск, 2 июля. Ампутацией руки закончился первый рабочий день 17-летнего юноши на должности формовщика кирпича в Татарстане. Причины получения страшной травмы устанавливают следователи.

По данным регионального СК, 1 июля молодой человек был принят на работу в ООО «Арское МСО» формовщиком без официального трудоустройства. Инструктаж по технике безопасности при работе с сушильным конвейером для юноши не проводился. В результате отсутствия необходимых знаний при укладке кирпича на стройплощадке руку рабочего затянуло внутрь машины, вследствие чего произошла ампутация конечности. Пострадавший был госпитализирован.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что потерянную на производстве руку жительницы Пензы суд оценил в 600 тыс. рублей. Такую сумму заплатит ей работодатель, пренебрегший инструктажем по технике безопасности. 

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россия
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