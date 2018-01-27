Гендиректор «Таттелеком» рассказал, о чем шла речь на встрече с Путиным

Казань, 27 января. Гендиректор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин рассказал о неожиданной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробности разговора топ-менеджера с главой государства приводит портал «Татар-информ».

Шафигуллин рассказал изданию, что узнал о желании президента пообщаться утром, а уже в 13.00 был в Кремле. В беседе также принимал участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Я коротко рассказал о нашей работе. Мне кажется, Президенту наша деятельность по восстановлению мечетей и церквей пришлась по душе», — отметил Шафигуллин.

Топ-менеджер рассказал главе государства, что в республике идет восстановление Петропавловского храма в селе Хотня Арского района, приводятся в порядок православные и мусульманские кладбища, строятся и восстанавливаются мечети. По словам Шафигуллина, Владимир Путин поддержал эту работу.

Гендиректор ПАО «Таттелеком» подчеркнул, что встреча с президентом прошла на позитивной ноте.

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