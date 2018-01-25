Путин заявил о необходимости постепенной диверсификации всех оборонных предприятий

Казань, 25 января. Пошаговое расширение ассортимента продукции предстоит всем российским оборонным предприятиям в перспективе, чтобы новейшее оборудование могло эксплуатироваться не только в военной сфере, но и для производства продукции гражданского назначения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками авиазавода в Казани.

«Существует целая программа постепенной диверсификации военных производств с тем, чтобы новейшее оборудование, которое и здесь есть, чтоб оно могло быть использовано не только в интересах обороны, безопасности... но и для производства продукции двойного назначения», — подчеркнул глава государства.

На сегодняшний день были выверены этапы на среднесрочную перспективу, отметил Путин.

Кроме того, он заявил, что это необходимо делать всем оборонным предприятиям, поскольку пик оборонного заказа однажды пройдет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения — до 2027 года.

Владимир Путин. Биография