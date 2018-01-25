Глава Татарстана подарил Путину тугру правителя

Казань, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Татарстана в минувшую среду. В рамках своего визита он встретился с мусульманскими религиозными деятелями и выразил надежду на то, что татары посодействуют объединению мусульман страны.

Об этом российский лидер заявил после рассказа о татарском богослове Шигабутдине Марджани, который сыграл огромную роль в объединении михрабов в Мекке.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подарил президенту РФ Владимиру Путину тугру с его именем, которая была сделана казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым, а также 200-летние миниатюры об истории ислама в РФ.

Напомним, ранее Путин побывал в Уфимской Соборной мечети, где поговорил с верховным муфтием, главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Путин посетил Уфимскую Соборную мечеть - одну из старейших в России: Побеседовал с верховным муфтием, главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином pic.twitter.com/9d0icTT9bL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2018

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