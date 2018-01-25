18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военнослужащие РФ доставили гумпомощь в Дамаск и Алеппо
Политика
Глава Татарстана подарил Путину тугру правителя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Татарстана подарил Путину тугру правителя

    8:12  25 Января 2018
    518

    Глава Татарстана подарил Путину тугру правителя

    Казань, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Татарстана в минувшую среду. В рамках своего визита он встретился с мусульманскими религиозными деятелями и выразил надежду на то, что татары посодействуют объединению мусульман страны.

    Об этом российский лидер заявил после рассказа о татарском богослове Шигабутдине Марджани, который сыграл огромную роль в объединении михрабов в Мекке.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов подарил президенту РФ Владимиру Путину тугру с его именем, которая была сделана казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым, а также 200-летние миниатюры об истории ислама в РФ.

    Напомним, ранее Путин побывал в Уфимской Соборной мечети, где поговорил с верховным муфтием, главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #татары #путин #россия #казань #тугра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

      9:51 25 Января 2018 2559
      Читать
      8:52
      Сегодня

      ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
      8:40
      Сегодня

      Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года
      4:28
      Сегодня

      МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций
      3:25
      Сегодня

      Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
      0:17
      Сегодня

      Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6653

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5089

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20978

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39699

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4878
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      10:34   25 Января 2018
      39
      СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»

      СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»

      9:22   25 Января 2018
      78
      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      23:40   24 Января 2018
      969
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      595