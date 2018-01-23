Бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Путина

Казань, 23 января. Бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, бывший глава республики вошел во вторую часть списка доверенных лиц Путина. Всего в список включены 413 человек.

Напомним, 18 марты в России состоятся президентские выборы. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Как сообщает Газета.ru, для регистрации в ЦИК избирательный штаб президента уже собрал в поддержку Путина более 1,6 млн подписей.