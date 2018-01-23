В Татарстане собрали 17 тыс. подписей в поддержку Путина

Казань, 23 января. В Республике Татарстан закончили сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина, и подвели промежуточные итоги. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального избирательного штаба Владимира Путина сообщает «Коммерсант».

По данным издания, всего с 9 января штаб собрал 17 тыс. подписей, при том что необходимый максимум составлял 9,5 тыс. подписей.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на избирательный штаб действующего главы государства сообщила, что в поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1,6 млн подписей. Для регистрации кандидата в президенты необходимо всего 300 тыс. подписей, не менее 7,5 тыс. подписей от каждого региона России.