«Рубин» требует от «Локомотива» 8 млн евро за Оздоева

Казань, 22 января. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев может перейти в «Локомотив».

Футболист интересен железнодорожникам и рассматривается главным тренером команды Юрием Семиным в качестве потенциальной замены Дмитрию Тарасову, контракт с которым, вероятнее всего, продлен не будет.

По словам источника, «Рубин» хочет выручить с продажи Оздоева не менее 8 млн евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 21 матч во всех турнирах, 1 гол и 3 результативных передачи. Оздоев находился в структуре «Локомотива», а позднее в главной команде в период с 2009 по 2015 год.