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Пострадавший при пожаре во Владикавказе скончался по пути в больницу
Происшествия
Пострадавший при пожаре во Владикавказе скончался по пути в больницу
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Владикавказ, 5 июля. В одной из многоэтажек Владикавказа загорелась квартира. Пострадавшего эвакуировали из задымленной квартиры, но он скончался.

Местные жители вызвали пожарных, когда увидели, как из квартиры валит густой дым и вырывается пламя. Несколько расчетов прибыли к месту возгорания. Спасатели эвакуировали из квартиры пострадавшего.

Его передали медикам, но он погиб по пути в больницу. Также из соседних квартир вывели около 70 человек. Площадь пожара составила порядка 40 кв. м. Открытое горение ликвидировали, устанавливаются все причины происшествия.

В дежурную часть МВД России по городу Артему поступило сообщение о пожаре в ночном клубе на улице Фрунзе, сообщал ФАН. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина поджег покрышку у входа в здание.

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