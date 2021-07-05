Пострадавший при пожаре во Владикавказе скончался по пути в больницу

Владикавказ, 5 июля. В одной из многоэтажек Владикавказа загорелась квартира. Пострадавшего эвакуировали из задымленной квартиры, но он скончался.

Местные жители вызвали пожарных, когда увидели, как из квартиры валит густой дым и вырывается пламя. Несколько расчетов прибыли к месту возгорания. Спасатели эвакуировали из квартиры пострадавшего.

Его передали медикам, но он погиб по пути в больницу. Также из соседних квартир вывели около 70 человек. Площадь пожара составила порядка 40 кв. м. Открытое горение ликвидировали, устанавливаются все причины происшествия.

В дежурную часть МВД России по городу Артему поступило сообщение о пожаре в ночном клубе на улице Фрунзе, сообщал ФАН. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина поджег покрышку у входа в здание.