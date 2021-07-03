Погибшая в Кабардино-Балкарии журналистка работала в ОМВД

Нальчик, 3 июля. Подъем на фуникулере закончился трагедией в Кабардино-Балкарии. В ущелье Адыр-Суу погибла работница ОМВД Ессентуки Наталья М.

По данным источника ФАН, она была журналисткой. В ОМВД погибшая была вольнонаемным работником, сотрудницей полиции не являлась. Поездка в другой регион не относилась к выполнению трудовых обязанностей.

Женщина намеревалась вместе с машиной подняться на высоту свыше 1,5 километра. На платформе фуникулера она оставалась в салоне. По неизвестной причине ее авто стало двигаться. Машина вместе с водителем упала в ущелье, женщина погибла.