Ингушский бизнесмен украл 14 млн рублей на строительстве детсада

Магас, 3 июля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании. Он подозревается в многомиллионном мошенничестве.

Фирма злоумышленника заключила госконтракт на 177 миллионов рублей. Подрядчик обязался построить детский сад.

Полицейские установили, что бизнесмен завысил стоимость оборудования очистных сооружений и выполненных работ. Махинации принесли аферисту незаконную прибыль в размере 14 миллионов рублей. Подозреваемый мошенничестве может лишиться свободы на десять лет.

Правоохранители пришли с обыском в администрацию Воронежа. Визит мог быть связан с реализацией контракта на 238 миллионов рублей.