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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве дома в Махачкале
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве дома в Махачкале
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Махачкала, 1 июля. Врачи оценивают состояние пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале как тяжелое. Медики продолжают борьбу за жизнь пациентов.

В настоящее время в больнице на лечении находятся три человека. Они получили травмы в результате сильного хлопка газа на территории частного дома. Взрыв прогремел ночью на улице Карабудагова.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Взрыв привел к частичному разрушению дома, сообщал ФАН.

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