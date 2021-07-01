Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве дома в Махачкале

Махачкала, 1 июля. Врачи оценивают состояние пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале как тяжелое. Медики продолжают борьбу за жизнь пациентов.

В настоящее время в больнице на лечении находятся три человека. Они получили травмы в результате сильного хлопка газа на территории частного дома. Взрыв прогремел ночью на улице Карабудагова.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Взрыв привел к частичному разрушению дома, сообщал ФАН.