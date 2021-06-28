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Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:05
Происшествия
Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Ставрополь, 28 июня. Генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко задержали из-за махинаций со служебным авто Toyota Land Cruiser 200.

По версии следствия, в феврале 2019 года Бондаренко повредил одометр автомобиля и увеличил его пробег, тем самым занизив стоимость. После этого он выкупил его за 890 тыс. рублей при помощи подставных лиц и подарил отцу.

Таким образом, компании «Газпром газораспределение Ставрополь» был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Противоправную деятельность раскрыли следователи и сотрудники ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Бондаренко задержали сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об аресте подозреваемого. Сейчас он находится в ИВС, по месту работы и жительства проведены обыски.

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уголовное дело сергей бондаренко газпром межрегионгаз ставрополь
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