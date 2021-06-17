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Житель Адыгеи забил до смерти 19-летнюю девушку бутылкой шампанского

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:02
Происшествия
Житель Адыгеи забил до смерти 19-летнюю девушку бутылкой шампанского
pixabay.com/PD

Майкоп, 17 июня. Местный житель совершил зверское убийство 19-летней девушки, ставшей случайным свидетелем его преступления.

Жестокая расправа произошла в одном из домов по улице Титова в Майкопе.

По данным СУ СК РФ по Республике Адыгея, 42-летний местный житель проник на частную территорию, чтобы «поживиться». Злоумышленник решил, что все обитатели покинули дом, и начал спокойно разгуливать по комнатам в поисках того, что можно похитить.

Его «прогулку» прервала 19-летняя дочь хозяйки дома, заметившая преступника. Мужчина решил избавиться от свидетеля и до смерти забил девушку украденной бутылкой шампанского, после чего продолжил реализацию своего разбойного замысла.

В результате он похитил имущества на общую сумму более 220 тыс. рублей.

Следствие собрало необходимые доказательства его вины и передало дело в суд, который признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью) и 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Злоумышленника приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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