Кадыров напомнил жителям Чечни о важности вакцинации от коронавируса

Грозный, 17 июня. В Чеченской Республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19, с чем необходимо бороться с помощью вакцинации, заявил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, ситуация с коронавирусом в Чечне остается под полным контролем. В больницах достаточно медикаментов, средств индивидуальной защиты, кислорода, койко-мест и специалистов. Однако для защиты населения единственным выходом является вакцинация.

«Вместе с тем некоторые представители нашего общества относятся к себе и окружающим безответственно. Ведь отказ от вакцинации может привести к печальным последствиям», — отметил Кадыров.

Он добавил, что в противном случае власти Чечни будут вынуждены ввести более жесткие ограничения. Кадыров поручил оперштабу и руководителям секторов в городах и районах республики провести разъяснительную работу с населением по этому поводу.

Глава Чечни ранее в интервью посоветовал президенту США Джо Байдену учитывать российскую позицию и находить общий язык с Москвой.