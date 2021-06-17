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Кадыров напомнил жителям Чечни о важности вакцинации от коронавируса

Политика
Кадыров напомнил жителям Чечни о важности вакцинации от коронавируса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 17 июня. В Чеченской Республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19, с чем необходимо бороться с помощью вакцинации, заявил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, ситуация с коронавирусом в Чечне остается под полным контролем. В больницах достаточно медикаментов, средств индивидуальной защиты, кислорода, койко-мест и специалистов. Однако для защиты населения единственным выходом является вакцинация.

«Вместе с тем некоторые представители нашего общества относятся к себе и окружающим безответственно. Ведь отказ от вакцинации может привести к печальным последствиям», — отметил Кадыров.

Он добавил, что в противном случае власти Чечни будут вынуждены ввести более жесткие ограничения. Кадыров поручил оперштабу и руководителям секторов в городах и районах республики провести разъяснительную работу с населением по этому поводу.

Глава Чечни ранее в интервью посоветовал президенту США Джо Байдену учитывать российскую позицию и находить общий язык с Москвой.

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Рамзан Кадыров чечня вакцинация коронавирус
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