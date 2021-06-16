Дагестанского бойца ММА объявили в розыск по делу об убийстве

Махачкала, 16 июня. Бойца ММА Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в соучастии в убийстве. Инцидент произошел несколько дней назад.

Госпитализированный после драки молодой человек скончался в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадавшим в ходе конфликта из-за женщины стал племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева.

Последний бой Ислам Вагабов провел в августе 2019 гола. На счету спортсмена две победы в двух поединках по правилам ММА.

Ранее хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы. Спортсмен пострадал в конфликте на Цветном бульваре.