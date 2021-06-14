Полиция задержала серийного вора металлических изделий во Владикавказе

Владикавказ, 14 июня. Задержанный во Владикавказе 23-летний мужчина совершил 12 краж металлических изделий. Об этом рассказали в МВД по Северной Осетии.

По словам представителя ведомства, преступник в основном воровал металлические изделия, такие как трубы, батареи и инструменты. Вместе с тем он вытаскивал из чужих домов все, что имеет ценность, и продавал. Правоохранители сообщили, что вор проникал в жилые дома в ночное время суток. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Недавно появилась информация, что воров чаще всего привлекает реклама на ручках входных дверей. Управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка сообщила, что таким образом они определяют, что хозяев давно нет дома.