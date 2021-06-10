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В Дагестане задержали юношу, скрывавшего информацию о подготовке теракта

  /   Обновлено: 10 июня 2021 15:39
Происшествия
В Дагестане задержали юношу, скрывавшего информацию о подготовке теракта
pixabay.com

Махачкала, 10 июня. Полиция задержала 19-летнего местного жителя, который знал о подготовке террористического акта и умолчал об этом.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану, операция по задержанию происходила в Махачкале. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, задержанный знал, что его знакомый из Санкт-Петербурга с февраля прошлого года готовил нападение на сотрудников полиции. Помимо прочего, злоумышленник склонял своего приятеля к участию в теракте. Последний отказался, но не передал информацию о готовящемся преступлении в органы.

Расследование обстоятельств дела продолжается, сотрудники СК собирают необходимые доказательства.

До этого спецслужбы задержали сторонника террористов, который готовил нападение во время празднования Дня Победы в Норильске.

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терроризм полиция махачкала следком
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