В Дагестане задержали юношу, скрывавшего информацию о подготовке теракта

Махачкала, 10 июня. Полиция задержала 19-летнего местного жителя, который знал о подготовке террористического акта и умолчал об этом.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану, операция по задержанию происходила в Махачкале. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, задержанный знал, что его знакомый из Санкт-Петербурга с февраля прошлого года готовил нападение на сотрудников полиции. Помимо прочего, злоумышленник склонял своего приятеля к участию в теракте. Последний отказался, но не передал информацию о готовящемся преступлении в органы.

Расследование обстоятельств дела продолжается, сотрудники СК собирают необходимые доказательства.

До этого спецслужбы задержали сторонника террористов, который готовил нападение во время празднования Дня Победы в Норильске.