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04 июня 12:26
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новостей
12:24
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
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Чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве

Происшествия
Чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве
pixabay.com

Майкоп, 4 июня. Замглавы администрации МО «Гиагинский район» подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

По версии следствия, в декабре прошлого года чиновница получила от двух подчиненных взятку в размере 30 тыс. рублей, пообещав включить их в список лиц, назначенных на премию. При обысках по месту жительства и работы подозреваемой были найдены документы и другие материалы, подтверждающие ее причастность.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина признали виновным в получении крупной взятки от застройщика. Его оштрафовали на 3 млн рублей и запретили занимать государственные должности на протяжении трех лет, сообщало Федеральное агентство новостей.

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Все новости / Происшествия / Чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве
взятка адыгея чиновница
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