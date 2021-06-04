Чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве

Майкоп, 4 июня. Замглавы администрации МО «Гиагинский район» подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

По версии следствия, в декабре прошлого года чиновница получила от двух подчиненных взятку в размере 30 тыс. рублей, пообещав включить их в список лиц, назначенных на премию. При обысках по месту жительства и работы подозреваемой были найдены документы и другие материалы, подтверждающие ее причастность.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина признали виновным в получении крупной взятки от застройщика. Его оштрафовали на 3 млн рублей и запретили занимать государственные должности на протяжении трех лет, сообщало Федеральное агентство новостей.