Киоск с шавермой загорелся возле рынка в Махачкале

Махачкала, 4 июня. Будка по продаже шавермы полыхает в районе городского рынка. Огонь уже перекинулся на частное трехэтажное здание.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, в небо валит густой серый дым. Информации о погибших или пострадавших не поступало. На место инцидента уже направились пожарные расчеты. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Крупный пожар вспыхнул в гаражах на улице Голубинской в Москве, сообщал сайт 360tv.ru. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.