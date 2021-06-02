Ливни затопили три населенных пункта в Адыгее

Майкоп, 2 июня. Результатом выпадения обильных осадков стало подтопление трех населенных пунктов республики. Ситуация находится на особом контроле регионального управления МЧС.

Частные дома и придворовые территории подтоплены в хуторе Курский Гиагинского района, в станице Кужорская и поселке Тульском Майкопского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Известно об эвакуации двенадцати человек. Как передают спасатели, социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В настоящее время ливни прекратились, уровень воды постепенно начал снижаться.

Ситуацию контролирует ГУ МЧС по республике, для устранения последствий паводка создан оперативный штаб.

Накануне сотрудники МЧС заявили об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области. Подъем уровня воды зафиксировали почти во всех реках региона, писал ФАН.