Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города

Владикавказ, 1 июня. Молодые люди не поделили девушку и устроили стрельбу в центре Владикавказа. В результате происшествия никто не пострадал.

Одному из участников конфликта понравилась местная жительница. Он узнал адрес ее проживания и пошел знакомиться, однако там его ждал законный супруг девушки.

Сначала между кавалером и мужем началась словесная перепалка, после чего последний достал травматический пистолет. Очевидцы разняли участников конфликта, парень заявил, что не имеет претензий к обидчику.

В Сети ранее появилось видео перестрелки у башни «Око» в бизнес-центре Москва-Сити. Инцидент произошел во время праздника по случаю дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова.