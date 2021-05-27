ФСБ обнародовала видео задержания боевиков на Ставрополье

Ставрополь, 27 мая. В Сети появилось видео, на котором силовики задерживают террористов, готовивших нападение на Ставропольский край в период майских праздников.

Выяснилось, что теракт готовили сторонники организации ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Всего в рамках уголовного дела были задержаны два человека, один из них — гражданин страны Средней Азии. У злоумышленников нашли и изъяли взрывчатку и другие вещества.

Преступление хотели совершить на объектах транспортной инфраструктуры при помощи самодельной бомбы. Другие детали устанавливаются. Мужчинам грозит уголовная ответственность, писал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.