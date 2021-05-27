ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

Ставрополь, 27 мая. Правоохранители предотвратили два теракта на территории Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1 планировали совершить два преступления террористической направленности в преддверии майских праздников. В апреле сотрудники ФСБ провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленников и не допустили совершения терактов, добавили в ЦОС.

В Норильске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который был сторонником террористической организации и планировал устроить взрыв во время парада Победы. В подвале его дома нашли взрывчатку и поражающие элементы, сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.