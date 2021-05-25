Житель Ставрополья ответит в суде за аферу на 11 миллионов рублей

Ставрополь, 25 мая. Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении ставропольца. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

По мнению правоохранителей, фигурант входил в состав преступной группировки. Злоумышленники оформили договор финансовой аренды на поставку сельскохозяйственного оборудования с одной из компаний. Сделка стала возможностью для них похитить 11 миллионов рублей, принадлежащих данной организации.

На время следствия имущество фигуранта и его подельников было арестовано. Его стоимость сопоставима с размером нанесенного ущерба.

В Липецке суд вынес приговор бывшему главе фонда капитального ремонта. Он совершил мошенничество с ущербом на 30 миллионов рублей, сообщал ФАН.