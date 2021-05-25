Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей

Махачкала, 25 мая. Пожар в Дагестане унес жизни двух детей в возрасте двух и четырех лет. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении редакции ФАН.

По данным источника ФАН, семья с четырьмя малышами снимала квартиру на пятом этаже. Отец работает таксистом, его супруга моет посуду в кафе.

Пожар мог устроить четырехлетний ребенок. Он поджег матрас, но не потушил его до конца. Тление привело к серьезному возгоранию. Мальчики семи и восьми лет прыгнули в окно, чтобы спастись.

Сейчас дети находятся в реанимации. В квартире остались маленькие брат и сестра — они погибли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщал ФАН.