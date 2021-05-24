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24 мая 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
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Следком начал проверку по факту гибели школьницы перед ОГЭ в Кизляре

  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:38
Происшествия
Следком начал проверку по факту гибели школьницы перед ОГЭ в Кизляре
pixabay.com

Кизляр, 24 мая. Власти Северной Осетии назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти ученицы девятого класса в Моздокском районе.

Следователи организовали проверку по факту гибели девятиклассницы перед началом основного государственного экзамена, сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что девочке стало плохо еще до того, как она вошла в аудиторию. Школьнице оказали первую помощь, однако во время госпитализации она скончалась. Обстоятельства произошедшего станут известны после заключения судмедэкспертов.

ФАН писал, что первую помощь потерпевшей ученице оказал дежурный врач. Вероятной причиной смерти подростка стал сердечный приступ.

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