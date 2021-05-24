Следком начал проверку по факту гибели школьницы перед ОГЭ в Кизляре

Кизляр, 24 мая. Власти Северной Осетии назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти ученицы девятого класса в Моздокском районе.

Следователи организовали проверку по факту гибели девятиклассницы перед началом основного государственного экзамена, сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что девочке стало плохо еще до того, как она вошла в аудиторию. Школьнице оказали первую помощь, однако во время госпитализации она скончалась. Обстоятельства произошедшего станут известны после заключения судмедэкспертов.

ФАН писал, что первую помощь потерпевшей ученице оказал дежурный врач. Вероятной причиной смерти подростка стал сердечный приступ.