Град частично побил посевы и повредил крыши домов на Ставрополье

Ставрополь, 23 мая. В результате непогоды в Георгиевском городском округе Ставропольского края пострадали кровли домов и посевы.

Стихия нанесла сильный удар по некоторым населенным пунктам района, сообщил глава округа Андрей Зайцев. Ливень с градом частично побил посевы, повредил крыши и имущество граждан.

Во время поведения экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение мониторить уровень воды в реках Подкумок и Кума. Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. От непогоды наибольший ущерб был нанесен жителям станицы Незлобной.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение, сообщал ФАН. Местных жителей призвали проявлять осторожность и по возможности не выходить на улицу.