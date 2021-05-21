Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве

Майкоп, 21 мая. Экс-градоначальник столицы Адыгеи пытался обмануть знакомого, убедив его обменять свои участки на менее ценные. По факту инцидента инициировано уголовное разбирательство.

Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил новое уголовное дело против экс-главы Майкопа Андрея Гетманова, сообщает пресс-служба ведомства. Бывшего чиновника подозревают в крупном мошенничестве.

По данным следствия, Гетманов в июле 2017 года убедил знакомого передать ему в собственность участки общей стоимостью 13 млн рублей на территории Кужорского сельского поселения. Взамен бывший мэр предлагал землю за 9 млн рублей, при этом выставляя ее в качестве равноценной. Обман не состоялся благодаря уполномоченному органу, который отказался регистрировать сделку.

Ранее в отношении экс-градоначальника было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В начале апреля депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Гетманова, писал ФАН.