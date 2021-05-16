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13:01
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Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
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Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем

  /   Обновлено: 16 мая 2021 12:51
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
гибдд.рф  /  Госавтоинспекция по Новгородской области

Махачкала, 16 мая. СК возбудил дело в отношении 34-летнего жителя Ботлихского района по факту насилия над автоинспектором. По данным источника ФАН, фигурант ранее неоднократно нарушал ПДД.

В настоящее время пострадавший силовик находится в медучреждении. Суд вскоре изберет задержанному меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В СК считают, что 14 мая злоумышленник на иномарке Toyota Camry решил специально сбить сотрудника ДПС, который находился при исполнении и стоял на дороге. После наезда водитель скрылся, сообщал ФАН.

дагестан насилие дпс
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Все новости / Происшествия / Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
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