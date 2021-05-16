Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем

Махачкала, 16 мая. СК возбудил дело в отношении 34-летнего жителя Ботлихского района по факту насилия над автоинспектором. По данным источника ФАН, фигурант ранее неоднократно нарушал ПДД.

В настоящее время пострадавший силовик находится в медучреждении. Суд вскоре изберет задержанному меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В СК считают, что 14 мая злоумышленник на иномарке Toyota Camry решил специально сбить сотрудника ДПС, который находился при исполнении и стоял на дороге. После наезда водитель скрылся, сообщал ФАН.