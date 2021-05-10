Пожар на махачкалинской нефтебазе ликвидирован

Махачкала, 10 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на нефтяной базе в Республике Дагестан, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

В результате возгорания на нефтебазе никто не пострадал. Пожар не нанес серьезного ущерба объекту, следует из заявления компетентных специалистов. Емкость, с которой начал распространяться огонь, была почти пустой.

Объем резервуара с мазутом составляет 5 тыс. тонн, сообщал ФАН. По факту происшествия ведется проверка, назначены мероприятия, направленные на установление причины пожара.