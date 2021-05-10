Спасатели локализовали крупное возгорание на нефтебазе в Дагестане

Махачкала, 10 мая. Крупный пожар, вспыхнувший на территории нефтяной базы, удалось локализовать, информация о полной ликвидации последствий возгорания не подтвердилась.

Объем резервуара с мазутом, горящего в Махачкале, составляет 5 тыс. тонн, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах. В настоящий момент он почти полностью опустел, горят остатки горючего. Угрозы распространения пожара нет, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Пожар в сварочном цехе в подмосковных Мытищах унес жизни четырех человек, сообщало РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Мытищинский городской прокурор занимается расследованием обстоятельств инцидента.