Минприроды назвало причины гибели десятков тюленей в Каспии

Махачкала, 7 мая. Браконьерский вылов рыбы в Каспийском море может быть связан с массовой гибелью тюленей, занесенных в Красную книгу.

Об этом сообщили в Минприроды РФ. Тюлени, по словам экспертов, гибнут в сетях, которые установлены браконьерами для рыбы. Недавно на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых животных.

«Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», – отмечается в сообщении.

Согласно информации ведомства, сегодня специалисты систематизируют и анализируют данные, собранные во время обследования берега. Это записи, фотографии и GPS-координаты каждого погибшего животного.

Недавно израильские ученые обнаружили морское животное со способностью к полной регенерации. Им оказалась одна из разновидностей асцидий.