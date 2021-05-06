Главврача больницы на Ставрополье уволили из-за появления пролежней у пациентки

Ставрополь, 6 мая. Главный врач Георгиевской больницы был уволен по итогам проверки минздрава после появления в интернете видео о пациентке, у которой появились пролежни во время лечения.

В социальных сетях были опубликованы кадры, на которых дочь пациентки показывает глубокие пролежни, появившиеся на теле матери после месяца в реанимации. Минздрав региона инициировал проверку по данному факту, а глава региона пообещал помочь разобраться.

После завершения проверки минздравом Ставропольского края было принято решение расторгнуть договор с главврачом лечебного учреждения, а СК по региону возбудил уголовное дело о халатности. В проверке приняли участие специалисты ведомственного отдела контроля качества медицинской помощи, которые провели ряд встреч с врачами учреждения и изучили медицинскую документацию.