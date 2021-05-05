МЧС Дагестана сообщило об отключении света в домах 80 тыс. жителей региона

Махачкала, 5 мая. В Республике Дагестан зафиксировано частичное отключение подачи электричества. В результате ЧП жители более 16 тыс. домов остались без света.
Проблемы с электроэнергией наблюдаются в 12 муниципальных округах республики — без света остались почти 80 тыс. человек. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.
«Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально-значимых объектов», — отмечается в заявлении ведомства.
В настоящее время специалисты работают над устранением последствий ЧП.
Жительница Саратова в беседе с корреспондентом ФАН пожаловалась на систематические отключения водоснабжения.