МЧС Дагестана сообщило об отключении света в домах 80 тыс. жителей региона

Махачкала, 5 мая. В Республике Дагестан зафиксировано частичное отключение подачи электричества. В результате ЧП жители более 16 тыс. домов остались без света.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются в 12 муниципальных округах республики — без света остались почти 80 тыс. человек. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Дагестана.

«Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально-значимых объектов», — отмечается в заявлении ведомства.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий ЧП.

Жительница Саратова в беседе с корреспондентом ФАН пожаловалась на систематические отключения водоснабжения.