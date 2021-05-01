Спасатели успешно эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста

Нальчик, 1 мая. Альпинист, который получил травму головы во время тренировочного восхождения на гору Эльбрус, эвакуирован спасателями. Об этом пишет ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

На спасение спортсмена были отправлены шесть человек личного состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Пострадавшего доставили на поляну Азау, где он был передан сотрудникам скорой помощи.

«В субботу поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров альпинист-одиночка сорвался и получил травму», — следует из сообщения управления.

Недавно альпинист из Саратова решил устроить для друзей показательный спуск из окна квартиры, но сорвался. Впоследствии медики констатировали смерть мужчины.