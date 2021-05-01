СК начал проверку после смерти девушки на аттракционе в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 1 мая. Развлечение в горах на территории Чегемского района закончилось трагедией. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

Региональное управление СК получило сообщение о том, что в горной местности предоставлялись услуги по роупджампингу. Клиентам предлагали прыгать с высоких объектов, при этом людей привязывали страховочными веревками.

Организатор неточно рассчитал необходимую длину веревки. Девушка полетела вниз с большой высоты, ударилась о скалы и скончалась. Труп любительницы экстрима направлен на судмедэкспертизу.

В Москве произошел обрыв на одном из аттракционов. Трое детей пострадали, но госпитализация им не потребовалась, сообщал ФАН.