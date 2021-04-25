Неизвестные устроили стрельбу на оживленной улице в Пятигорске

Пятигорск, 25 апреля. Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы на многолюдной улице в Пятигорске, сообщает региональный главк МВД.

Отмечается, что в полицию города-курорта поступило сообщение о конфликте на улице Ессентукской. Сотрудники полиции и следователи выехали на место происшествия незамедлительно. Согласно информации МВД, никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Стрельба между автолюбителями произошла рядом с пешеходным переходом на многолюдной улице, неподалеку от ТЦ. Жертв или пострадавших нет.

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