Фура протаранила магазин в Чечне

Грозный, 24 апреля. Многотонная фура Volvo врезалась в торговый центр, водитель погиб на месте до прибытия медиков. В салоне находился пассажир, его госпитализировали с травмами плеча.

Инцидент произошел в селе Ойсхара. Погибшим оказался Султан С. 1963 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Есть ли пострадавшие среди пешеходов и посетителей магазина, не сообщается.

Сейчас территория оцеплена, поврежденный грузовик осматривают специалисты. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего.