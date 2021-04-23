Следователь на Кубани спас жизнь двоим пострадавшим в ДТП

Майкоп, 23 апреля. Подполковник вытащил пострадавших из покореженной машины за минуту до столкновения с поездом. Одним из спасенных оказался его знакомый.

Инцидент произошел возле хутора Суповский Тахтамукайского района Республики Адыгея. Заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник юстиции Алексей Руднев возвращался с семьей в Краснодар на машине. При подъезде к железнодорожному переезду он увидел застрявший на рельсах покореженный автомобиль.

Позже выяснилось, что водитель не справился с управлением и вылетел на железную дорогу. От удара мужчины потеряли сознание. Руднев поспешил на помощь пострадавшим и принялся вытаскивать их из машины, понимая, что с минуты на минуту может прибыть поезд.

Сначала он извлек водителя, потом пассажира. Сложность операции заключалась в том, что дверь машины заклинило. В последний момент мужчина смог вытащить второго потерпевшего и предотвратить трагедию. Спустя минуту проезжавший пассажирский поезд сбил застрявшую на рельсах легковушку.

Следователь оказал обоим помощь, позвонил в скорую помощь. В ходе проверки выяснилось, что одним из спасенных оказался бывший одноклассник Алексея Руднева.

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