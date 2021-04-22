Суд в Дагестане вынес приговор по делу о финансировании терроризма

Махачкала, 22 апреля. Обвиняемого в финансировании терроризма жителя Республики Дагестан признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год Нурудин Абдуразаков осуществлял переводы денежных средств на счета, предоставленные знакомым, находящимся в Сирии. Абдуразакову было известно, что товарищ является участником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В отношении мужчины, которому перечислялись деньги, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования терроризма») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Против Абдуразакова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»), ближайшие три года он проведет в колонии общего режима.